В НКРЕКП призвали украинцев готовиться к нелегкой зиме

7 августа 2023, 16:15

Поврежденные российскими террористами ТЭС и ТЭЦ восстановлены лишь на 1,6%, сообщил глава НКРЕКП.



По словам Константина Ущаповского, работы выполнили на 482 млн грн, тогда как стоимость всего оборудования, требующего ремонта, почти 300 млрд грн.

Объекты «Укрэнерго» восстанавливают быстрее – отремонтировали 7%, но и повреждений там в три раза меньше.«Цифры не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения осенне-зимнего периода», – сказал Ущаповский на заседании энергокомитета ВР.Денис Шмыгаль дает более оптимистичные данные. По словам премьера, Украина готова к отопительному сезону уже на 60%.