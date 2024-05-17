В Киеве хотят построить шесть мини-ТЭЦ

17 мая 2024, 13:15

Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок так называемых мини-ТЭЦ, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю.

Такие турбины имеют более высокую эффективность по сравнению со старыми котлами, могут работать в режиме частичной мощности, адаптируясь к спросу на энергию, и запускаются до полной мощности за 2-5 минут.Стоимость внедрения концепции в полном объеме – до 1,2 млрд евро, срок реализации – 12-15 лет. Первый этап до конца года предполагает обеспечение бесперебойной поставкой тепла около 300 000 киевлян.