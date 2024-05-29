Когда и как проводится ремонт турбины авто

29 мая 2024, 15:45

Мощность авто сейчас важнее, чем марка и модель. Чтобы не чувствовать ограничений на дороге, любители динамичной езды устанавливают на машины турбокомпрессоры. Так называется агрегат, который повышает плотность и количество воздуха, подаваемого в цилиндры силовой установки.

Турбина увеличивает мощность двигателя и работает безотказно много лет. Но если не проходит техническое обслуживание вовремя, она может выйти из строя раньше, чем это предусмотрено. В итоге придется обращаться к мастерам для профессиональной реставрации ー самостоятельно провести ее нельзя.

Чтобы разобраться в состоянии узла, необходимо сначала проверить его. Диагностика турбин в Киеве проводится в сервисном центре TurboSTO бесплатно, на нее можно предварительно записаться онлайн на сайте. Предварительное тестирование обязательно как для бензинового, так и для дизельного двигателя.

Турбина постоянно подвергается воздействию высоких температур и давления, потому функционирует в сложных условиях. Со временем она начинает пускать масло, издает посторонние звуки, по которым водитель определяет, что с агрегатом не все в порядке. К другим признакам поломки относятся также следующие:

резкое падение мощности силовой установки;

появление синеватого или черного дыма из выхлопной трубы;

повышенный расход горючего и масла.

Турбина ломается, когда в рабочей жидкости появляются посторонние примеси, или ею пользуются с нарушением правил эксплуатации. Нехватка смазки, попадание внутрь мусора или других предметов также приводят к неисправностям. Даже если вы отметили только один из указанных выше симптомов, не стоит затягивать с обращением к мастеру.

Это сложный механизм, который включает в себя большое количество деталей. Его реставрация предполагает восстановление комплектующих до заводских показателей. Процедура состоит из нескольких этапов:

• диагностика и демонтаж. На этой стадии узел полностью разбирают, визуально осматривают, проверяют на специальных стендах, чтобы найти повреждения и их причины;• обслуживание, чистка. Промывка деталей помогает избавиться от загрязнений, посторонних отложений и восстановить работу некоторых комплектующих;• установка деталей вместо износившихся. Часто возникает необходимость заменить подшипники, уплотнители и прочие элементы;• балансировка. Необходима для уравновешивания вращающихся запчастей, чтобы предотвратить воздействие вибрации и преждевременный износ;• сборка и повторное тестирование. Диагностика во второй раз проводится, чтобы убедиться в исправности узла.

Качественно выполнить реставрацию турбины смогут только опытные профессионалы. Именно такие работают в компании "ТурбоСТО" ー у них есть все необходимое оборудование для точной диагностики и быстрого восстановления.

Продолжительность работ зависит от сложности поломок и типа деталей, которые нужно восстановить или заменить. Как правило, нужно вернуть заводские стандарты следующих деталей:

• вал турбины ー отвечает за передачу энергии от газов, которые приводят агрегат в движение. Заменить его смогут только в специализированном сервисе;• колесо. Эта запчасть вращается под воздействием горячих газов, выбрасываемых из цилиндра;• корпус турбокомпрессора ー в нем заключается весь механизм узла;• водяной и масляных охладители ー присутствуют в некоторых видах оборудования для защиты от перегрева. При их наличии реже приходится ремонтировать деталь.

Точное время, перечень и стоимость работ скажут после диагностики. В процессе может понадобиться установка нового картриджа, реставрация актуатора, при необходимости проводят стандартный или капитальный ремонт.

В компании "ТурбоСТО" выполняют диагностику и реставрацию турбокомпрессоров любых марок и моделей автомобилей. Благодаря большому практическому опыту мастера восстанавливают агрегаты любых производителей. На все выполненные работы и установленные детали распространяется гарантия.