"Сименс" поставит газовые турбины для пиковых электростанций в Беларуси

13 декабря 2019, 11:45

«Сименс» поставит энергетическое оборудование для двух новых пиковых электростанций в Республике Беларусь. Заказчиком выступает государственная компания РУП «Витебскэнерго».

Новые электростанции будут эксплуатироваться совместно с существующими: Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ в Витебской области на севере Беларуси и помогут обеспечить надежность и гибкость электрической сети страны. Ожидается, что электростанции будут введены в эксплуатацию в конце 2021 года.Газотурбинные установки открытого цикла будут работать в режиме постоянной готовности и рассчитаны на переход с холодной нагрузки на полную менее чем за 15 минут. Предполагается, что наработка электростанций составит примерно 700 часов в год. Новые установки будут использоваться в качестве резерва для будущих ветровых, солнечных и атомных электростанций, также как и для существующих электростанций. Таким образом, в перспективе они обеспечат переход к альтернативным источникам энергии.«Гибкость и высокая эффективность газовых турбин «Сименс» являются важными факторами успешной реализации этого проекта, – говорит Михаил Лузин, генеральный директор РУП «Витебскэнерго». – в качестве резервных и пиковых мощностей они будут играть ключевую роль в поддержании существующей и будущей энергетической инфраструктуры и обеспечения надежности электрических сетей Беларуси».«Сименс» поставит пять газовых турбин SGT-800, генераторы, газоприемные станции, бустерные компрессоры, оборудование высокого, среднего и низкого напряжения и систему управления PCS7 для новой пиковой электростанции мощностью 150 МВт на Лукомльской ГРЭС, а также для пиковой электростанции мощностью 100 МВт на Новополоцкой ТЭЦ.«Компания «Сименс» обладает широким спектром решений в сфере энергетики, которые поддерживают оптимизацию энергетического баланса наших клиентов», – рассказывает Олаф Крейенберг (Olaf Kreyenberg), директор бизнес-направления «Производство энергии» в регионе Европа и СНГ управления «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс». – «Мы поддерживаем стратегию декарбонизации в Беларуси, дополняя энергосистему нашими высокоэффективными и гибкими пиковыми электростанциями, которые смогут обеспечить надежность и стабильность системы энергоснабжения страны».Пять газовых турбин SGT-800, произведенные на заводе «Сименс» в Финспонге (Швеция), обеспечат высокую пиковую мощность и увеличат гибкость и надежность энергосистемы Беларуси.