Запорожскую ТЭС остановили из-за нехватки угля

«Хочу разъяснить жителям Энергодара ситуацию по остановке работы Запорожской ТЭС. К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги», - сообщил мэр.
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