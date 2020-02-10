LG не приедет на ISE 2020 из-за короновируса

После того, как на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о введении Чрезвычайного положения международного уровня в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (PHEIC), LG Electronics, с огромным сожалением, вынуждена сообщить об отказе от участия в международной выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2020, которая пройдет в Амстердаме.
Для LG было трудно принять это решение, но безопасность ее сотрудников и клиентов остается приоритетом номер один. В связи с тем, что ВОЗ рекомендовала людям «воздерживаться от тесных контактов», руководство LG считает, что самым ответственным решением будет избегать участия в масштабных публичных мероприятиях до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
Запланированы встречи и обсуждения будут организованы на локальном уровне. LG Electronics ценит поддержку со стороны своих деловых партнеров и клиентов и благодарит их за понимание.
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