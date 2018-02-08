ISE 2018: LG готовит анонс своих новых цифровых панелей

На выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2018 компания LG Electronics (LG), глобальный лидер по производству OLED-продуктов, предлагает оптимальные решения для бизнеса, которые могут быть использованы практически везде — в розничной торговле, общественных местах, офисах. Футуристические многофункциональные дисплеи, в том числе прозрачные OLED, панели Open Frame OLED, видеостены OLED Video Wall с ультратонкими рамками и другие новейшие продукты, вызвали восхищение у посетителей выставки.
Центральным экспонатом павильона LG стала 55-дюймовая прозрачная информационная OLED-панель, которая привлекает внимание посетителей ISE ультратонкими рамками и элегантностью. Однако самым удивительным элементом этого высокотехнологичного продукта является его прозрачная OLED-панель. Такие уникальные панели выглядят впечатляюще в торговых центрах и художественных галереях, где можно разместить объекты за экраном или сопроводить демонстрацию эффектами, воспроизводимыми на прозрачных OLED-панелях.
Компания LG также демонстрирует уникальный OLED-каньон, состоящий из 60 выпуклых и вогнутых OLED-дисплеев LG Open Frame. Эти изогнутые гибкие цифровые экраны идеально демонстрируют возможность изменения конфигурации OLED-дисплеев, сохраняя превосходное качество изображения. Форма и размер дисплеев LG Open Frame могут быть адаптированы для разнообразных задач. Они могут выступать и в качестве крупномасштабных видеоинсталляций, и больших информационных дисплеев, соответствующих точным формам любого коммерческого пространства.
Еще одним ярким элементом павильона LG стала видеостена 0,6-миллиметровой толщины Even Bezel Video. Эта экспозиция обеспечивает захватывающий визуальный опыт благодаря ультратонким рамкам. Они нивелируют отвлекающие факторы, делая видеостены идеальным инструментом для рекламы премиальных продуктов в сфере моды и красоты. LG также демонстрирует дисплеи для видеостен яркостью 1500 нитов для воспроизведения безупречно четких и точных изображений, так необходимых для витрин и помещений с ярким освещением.
Многоцелевые цифровые информационные панели LG предлагают оптимальные решения, адаптируемые к любому бизнесу. LG расширила сферу применения видеовывесок, предложив современные видеопанели для транспортной отрасли. Системы отображения расписания авиарейсов выпускаются в широком диапазоне размеров и форматов. Усовершенствованное антибликовое решение данных систем позволяет пассажирам легко рассмотреть точную информацию о рейсах с первого взгляда.
86- и 88-дюймовые удлиненные дисплеи LG Ultra Stretch, благодаря своей форме, идеально подходят для отображения навигационных указателей или других уведомлений на нескольких иностранных языках одновременно. Усовершенствованные интерактивные IPS-дисплеи с качеством изображения UHD повышают эффективность бизнес-процессов благодаря мощным инструментам для организации совместной работы. Интерактивный дисплей LG оснащен сенсорным экраном с улучшенным интерфейсом и высокой точностью позиционирования. Это позволяет нескольким пользователям одновременно делать записи и свободно обмениваться идеями благодаря интуитивно понятной сенсорной технологии, обеспечивающей максимальную производительность и удобство пользования.
Устройства имеют усовершенствованный сенсорный интерфейс и точно распознают ручной ввод, что позволяет нескольким пользователям писать на них одновременно и легко обмениваться идеями.
LG также демонстрирует 65-дюймовое UHD-решение для видеоконференций, разработанное в сотрудничестве с Cisco. Этот усовершенствованный B2B-продукт объединяет ноу-хау LG в сфере премиальных UHD-дисплеев и передовые технологии Cisco в области систем для видеоконференций.
Телевизионные панели OLED Wallpaper TV, удостоенные многих наград, создадут особую атмосферу в номерах отелей класса люкс и подарят гостям незабываемые впечатления. Режим «Галерея» позволяет использовать ТВ-панели как предмет искусства, демонстрируя шедевры живописи. Менеджеры, работающие в сфере гостиничного бизнеса, оценят телевизионную смарт-платформу Pro:Centric®, с помощью которой можно быстро настроить и отредактировать отображаемый контент в соответствии с индивидуальными потребностями. А с LG Smart Hotel TV гости отеля могут дистанционно управлять занавесками, дверными замками, освещением и другими элементами с помощью пользовательского интерфейса Pro:Centric Direct.
«Мы чрезвычайно гордимся лидерством в мировой B2B-индустрии рекламно-информационных панелей, но еще больше рады тому, что можем предлагать нашим корпоративным клиентам наилучшие креативные решения, — отметил Квон Сун-Хванг, руководитель подразделения информационных дисплеев компании LG Home Entertainment. — Нашим главным приоритетом является возможность поставлять высококлассные практичные и эффективные продукты для более широкой аудитории, включая такие сферы, как розничная торговля, правительственные и образовательные учреждения, отели и транспорт».
В павильоне LG также представлен широкий ассортимент основных продуктов сегмента информационных дисплеев, таких как видеопанели в стеклянном обрамлении In-glass Wallpaper OLED; удлиненные дисплеи Ultra Stretch, наружные панели с высокой яркостью High Brightness, 1,5-миллиметровая LED-панель Pixel-pitch и прозрачный цветной светодиодный дисплей Transparent LED Film.
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