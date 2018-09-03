LG представит первый в мире OLED-телевизор 8К

3 сентября 2018, 11:45

Компания LG Electronics представит первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K (7680 x 4320) на выставке IFA 2018.

8K LG OLED-телевизор с диагональю 88 дюймов и 33 млн пикселей воспроизводит изображения с максимальной контрастностью и глубоким черным цветом, что является визитной карточкой OLED-телевизоров компании.



Ожидается, что в 2018 году поставки OLED-телевизоров на рынок удвоятся и к 2022 году достигнут более 9 млн устройств. LG продолжит увеличивать долю производства премиальных телевизоров с поддержкой OLED-технологий и ускорит переход пользователей на OLED-телевизоры. Рынок телевизоров с разрешением 8K только начинает развиваться. Но ожидается, что его рост составит более 5 млн устройств к 2022 году, а LG станет лидером рынка продуктов премиум-класса благодаря технологии 8K OLED TV.



Несмотря на достижения в области производства ЖК-устройств, OLED обычно называют «технологией дисплея нового поколения» благодаря уникальным самоподсвечивающимся пикселям, которые исключают необходимость в задней подсветке. Это позволяет объединить в современных телевизорах высокое качество изображения и утонченный дизайн. LG не только является пионером в разработке данных технологий, но и смогла успешно вывести их на рынок.



«Первый 8K OLED-телевизор от LG – это вершина технологических достижений, а также следующий шаг в эволюции дисплеев, – сказал Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. – 4K OLED-телевизоры компании сыграли важную роль в трансформации индустрии. LG уверена, что 8K OLED-телевизоры ждет такой же успех».



Посетители IFA 2018 смогут увидеть 8K LG OLED-телевизор с диагональю 88 дюймов, а также другие инновационные технологии для телевизоров на стенде LG в Зале 18 комплекса Messe Berlin.





