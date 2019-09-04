Новые телевизоры LG с разрешением 8К

4 сентября 2019, 12:45

В этом месяце компания LG Electronics (LG) выпустит на глобальный рынок первый в мире 8K OLED телевизор (модель 88Z9), а также 8K NanoCell (модель 75SM99).

В числе первых эти модели смогут приобрести потребители в Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США. Новый лидер в технологии 8K - телевизоры от LG - удовлетворяют и превышают стандарт измерения отображения информации (IDMS) для разрешения 8K, установленный Международным комитетом метрологии дисплеев (ICDM). В этом стандарте указано, что разрешение дисплея зависит не только от заданного количества пикселей, а и от того, есть ли возможность четко выделять отдельные пиксели, чтобы действительно получить заявленное разрешение.



ICDM определил такой параметр как модуляционный контраст (МК), который точно описывает в количественном выражении, насколько различимы соседние пиксели друг от друга. В соответствии с требованиями ICDM, чтобы телевизионный дисплей выдавал заявленное выраженное в пикселях разрешение, его модуляционный контраст должен быть выше порогового значения - 25% для изображений и 50% для текста. 8K телевизор с модуляционным контрастом меньше этих пороговых значений не выдает реальные 8K, даже если имеет достаточное количество пикселей (7680 х 4320). В тестах, проведенных в соответствии с этими общепризнанными отраслевыми стандартами и LG SIGNATURE OLED 8K, и LG 8K NanoCell TV показали МК в районе 90%, а это значит, что зрители гарантированно смогут получить удовольствие от дополнительной детализации в контенте 8К, при просмотре на телевизорах LG 8К.



8К телевизоры LG поражают множеством деталей и яркими живыми цветами, которые подтверждают то, что технология производства дисплеев LG остается вне конкуренции. Как самый первый в мире 8K OLED телевизор, не говоря уже о самом большом до сих пор OLED телевизоре LG, 88-дюймовый телевизор LG SIGNATURE OLED 8K (модель 88Z9) обеспечивает разрешение 8K Ultra HD (7680 x 4320) с 33 млн. самоподсвечивающихся пикселей, что эквивалентно количеству пикселей в телевизоре Full HD умноженному на 16, и в четыре раза больше количества пикселей в телевизоре с технологией UHD. Победитель нынешнего международного конкурса дизайна iF Design Award и обладатель дизайнерской премии Red Dot Award, LG SIGNATURE OLED 8K отличается изысканным минималистическим дизайном — подставкой из матового алюминия и практически безрамочным дисплеем, — а также встроенной 80-ваттной акустической системой, которая выдает мощный звук.



75-дюймовый 8K NanoCell TV от LG создает впечатление полного погружения благодаря 8K изображению с яркими цветами, выразительной контрастностью и высокой детализацией. Технология LG Nano Display воспроизводит невероятно четкие изображения в действительно грандиозном масштабе. Технология Nano Color отфильтровывает посторонние вкрапления и улучшает цветопередачу, а Nano Black — передовая технология полноматричного локального затемнения FALD Pro, оптимизированная для 8K — точно руководит подсветкой телевизора и обеспечивает большую глубину черного и более высокую контрастность.



Оба 8К телевизора оснащены эффективным масштабированием 8К и улучшенным уменьшением уровня шума, модернизированным от 4-х до 6-этапного. В результате имеем безупречное 8К изображение при масштабировании 4K (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080) контента. Эти первоклассные характеристики усиливает умный процессор второго поколения от LG, α (Alpha) 9 Gen 2 8K. Новейший чип LG улучшает качество изображения и звука с помощью технологии глубинного обучения и доступа к обширной базе данных, что позволяет распознавать качество источника и оптимизировать контент любого типа. Кроме этого, α9 Gen 2 8K анализирует внешние условия и, с учетом этих данных, обеспечивает идеальный уровень яркости экрана.



Насыщенный громкий звук дополняет изумительное изображения телевизора, поэтому зритель погружается в просмотр все глубже и глубже. Интеллектуальный алгоритм позволяет микшировать двухканальное аудио с повышением до объемного звучания 5.1 и создавать трехмерную звуковую среду, благодаря которой фильмы, музыка и спортивные события оживают на глазах. Телевизоры поддерживают технологию WiSA для создания беспроводного домашнего кинотеатра с несжатым 16-битным 5.1-канальным аудио; отличный способ прочувствовать динамичное и кристально четкое звучание Dolby Atmos.



Телевизоры LG 8K OLED TV и 8K NanoCell предоставляют незабываемый просмотр «как будто в кино» благодаря технологии Cinema HDR, которая поддерживает форматы Dolby Vision и Advanced HDR от Technicolor до 4K, а HLG и HDR 10 до 8K.



Также компания LG подарила своим 8K телевизорам долгое будущее, оснастив их четырьмя портами с поддержкой стандарта HDMI 2.1, при помощи которой зрители смогут наслаждаться контентом 8K со скоростью 60 кадров в секунду. К тому же телевизоры LG 8K поддерживают режим автоматического снижения значения задержки (ALLM), переменную частоту обновления (VRR) и расширенную версию реверсивного звукового канала (eARC).

Для дополнительного удобства обе модели: и 88Z9, и 75SM99, получат поддержку Apple AirPlay 2 и HomeKit и будут доступны более чем на 140 рынках.На отдельные рынки будут поставляться телевизоры со встроенным помощником Google и Amazon Alexa. Это дает пользователям преимущества простого голосового управления телевизором и подключенными смарт-устройствами и упрощает получение нужной информации.«Новые 8K телевизоры демонстрируют постоянное стремление LG обеспечить потребителей настоящей разрешением 8K в соответствии с признанными отраслевыми стандартами, — отметил Брайан Квон, президент компании LG Mobile Communications и Home Entertainment. — Телевизоры LG 8K OLED и NanoCell — это не просто телевизоры с большим количеством пикселей; в них воплощены все наши новейшие дисплейные технологии».