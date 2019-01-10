Sony расширяет линейку MASTER Series большими телевизорами 8К HDR

10 января 2019, 11:15

Компания Sony представила новые телевизоры Master Series ZG9 8К с HDR и полной ковровой LED-подсветкой, а также OLED-телевизоры серии AG9 с разрешением 4К (3840 × 2160p).

Телевизоры Sony MASTER Series представляют высочайшее качество изображения, доступное зрителю для домашнего просмотра – они способны воспроизводить картинку, полностью передавая замысел автора. В линейку MASTER Series входят только лучшие телевизоры Sony BRAVIA с превосходным качеством изображения, реалистичной передачей цветов, высоким контрастом и четкостью на уровне мониторов профессионального уровня. Кроме того, телевизоры MASTER Series имеют режимы калибровки Netflix Calibrated Mode и IMAX Enhanced, гарантирующие достоверную передачу изображения.

Модели серий ZG9 и AG9 оснащены процессором обработки изображения нового поколения X1 Ultimate, обеспечивающим высокую четкость и контраст. Представленный прошлой осенью с запуском моделей AF9 и ZF9, процессор X1 Ultimate играет ключевую роль в передаче высочайшего качества картинки в телевизорах MASTER Series.

Уникальный алгоритм процессора X1 Ultimate, разработанный специально для моделей с разрешением 8К для интеллектуального определения и анализа каждого объекта в кадре, обеспечивает исключительную детализацию и контраст для максимально реалистичного изображения, что наиболее точно передаёт замысел автора. Обе модели ZG9 и AG9 отличаются премиальным качеством звука и поддерживают концепцию Sound-from-Picture Reality (Звук из Картинки). Эта уникальная функция позволяет отследить источник звука на экране. Создается впечатление, что при разговоре актеров звук исходит прямо от объектов, а не из динамиков.



Большие экраны стремительно набирают популярность. Телевизоры Sony серии ZG9 с диагональю 98 и 85 дюймов удовлетворят требовательных покупателей, мечтающих о супербольшом экране в своей гостиной. Для обеспечения высочайшего качества изображения на таких огромных экранах необходимо очень большое разрешение. Компания Sony представляет экстраразрешение в своем первом телевизоре 8К HDR. Благодаря двойному числу горизонтальных и вертикальных строк экраны с разрешением 8К содержат в четыре раза больше точек по сравнению с 4К (что в 16 раз превышает разрешение HD). Более высокое разрешение обеспечивает впечатляющую картинку: если смотреть на изображение телевизоров с разрешением 8К даже на близком расстоянии, не видно отдельных пикселей.



Однако для качества изображения важно не только разрешение. С увеличением размера экрана в обеспечении премиального качества изображения возрастает роль процессора. Мощный процессор обработки изображения X1 Ultimate с запатентованным алгоритмом работы был оптимизирован для обработки 33 миллионов пикселей. Кроме того, этот процессор поддерживает специально разработанную технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К с помощью новой специализированной базы данных 8К, обеспечивая потрясающую детализацию изображения. Компания Sony на протяжении многих лет успешно разрабатывает профессиональные камеры и мониторы и понимает, что точность при создании компонентов обработки сигнала обеспечивает видимую разницу в формируемом изображении.

Помимо этого, для серии ZG9 были разработаны совершенно новые специализированные 8К-технологии, включая Backlight Master Drive с полным спектром локального затемнения и 8K X-tended Dynamic Range PRO. Технология Backlight Master Drive в моделях ZG9 включает в себя сверхплотные LED-модули с независимым управлением, которые обеспечивают непревзойденную контрастность с глубокими тенями и высочайшей яркостью. Чтобы использовать возможности подсветки максимально, технология 8K X-tended Dynamic Range PRO использует сохранённую энергию, интеллектуально повышая яркость в тех областях, где это необходимо.

Также в модели ZG9 применена технология X-Wide Angle для обеспечения качества картинки с минимальными цветовыми искажениями вне зависимости от угла обзора. А технология XMotion Clarity сводит до минимума размытие динамичных сцен без потери яркости экрана.



С увеличением размера телевизора точное положение звука становится еще одним ключевым фактором. Используя опыт применения акустической технологии Acoustic Surface Audio в своих OLED-телевизорах, Sony распространила эту концепцию, реализовав Acoustic Multi-Audio в телевизорах серии ZG9 с LED-подсветкой. Для достижения эффекта Sound-from-Picture Reality (Звук из Картинки) в моделях серии ZG9 новая технология Acoustic Multi-Audio использует четыре фронтально направленных динамика (два под экраном и два над ним), чтобы точно передать звуковое поле. Зрители услышат звук, исходящий от экрана, а не со стороны динамика. Дополнительно в ZG9 добавлен режим центрального динамика Center Speaker Mode, предназначенный для домашнего кинотеатра. Для улучшения качества звуковых эффектов также используется технология Dolby Atmos, обеспечивающая богатый и широкий звуковой диапазон.

AG9 — это новая флагманская серия 4К HDR OLED-телевизоров Sony с диагоналями 77, 65 и 55 дюймов в ультратонком корпусе. Изображение создается на экране OLED со сверхшироким углом обзора, точным контрастом и абсолютно черным цветом. Свыше 8 миллионов независимых самоподсвечивающихся пикселей с высокой точностью индивидуально управляются процессором обработки изображений X1 Ultimate. В дополнение к процессору в серии AG9 реализована технология Pixel Contrast Booster, усиливающая цвет и контрастность в ярких областях. В результате AG9 обеспечивает премиальное качество изображения, не уступая мониторам профессионального уровня для достоверной передачи сцен фильмов такими, какими их задумали авторы. Процессор улучшает SD- и HD-контент практически до качества 4K HDR и показывает 4Кконтент с потрясающей четкостью.



Acoustic Surface Audio+ создаёт всеобъемлющий звук, передающийся всей поверхностью экрана в гармоничном сочетании с изображением, завораживая и восхищая зрителя. Режим TV Center Speaker Mode дает возможность использовать телевизор в качестве центрального канала домашнего кинотеатра.

Телевизоры AG9 имеют изящный, очень тонкий корпус без подставки. При размещении на стене с помощью системы крепления (SU-WL850, поставляется отдельно) расстояние от стены до поверхности экрана составит примерно в 2 раза меньше, чем у предыдущей модели. Этот OLED-телевизор выглядит не просто изящно – при взгляде на него кажется, что это кристально четкое изображение, парящее в воздухе. В дополнение новый кронштейн SU-WL850 имеет поворотный механизм.

Для превосходного качества изображения AG9 сочетает в себе совершенство 4К разрешения вместе с яркостью, цветопередачей и детализацией расширенного динамического диапазона (HDR). Как и у телевизоров серии ZG9, в моделях серии AG9 имеется режим калибровки Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, Dolby Vision/Dolby Atmos для передачи эффекта от просмотра таким, каким его задумали авторы.