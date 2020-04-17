Какой 4К Ultra HD телевизор выбрать за адекватный ценник

17 апреля 2020, 9:45

Несмотря на то, что 2019 год, казалось бы, бесповоротно изменил ТВ-мир с выходом линейки 8К, телевизоры UHD/4K прочно закрепились в потребительских предпочтениях и не уступают своих позиций.

Среди общих трендов – повышение спроса в пользу 55-дюймовых и выше телевизоров с разрешением Ultra HD для домашнего использования.

Какие же 4К телевизоры с диагональю 55 дюймов ныне предлагают производители, да чтобы с адекватным ценником, рассмотрим в обзоре.

Телевизор SAMSUNG UE55RU7100UXUA

Широкоэкранный телевизор корейского бренда имеет топ-4 особенностей. Во-первых, обновлённый процессор UHD 4К, который обеспечивает качество изображения с возможностью перемещения, управляет передачей цвета и оптимизирует качество картинки. Во-вторых, HDR показывает каждую деталь сюжета в самых тёмных и ярких местах. Smart Hub & One Remote Function позволяет руководить всеми устройствами и контентом, чтобы всё было в одном месте. Ну, и современный, тонкий дизайн, который впишется в любой интерьер.

Цена на foxtrot.ua со скидкой – 18 499 грн.

Телевизор PHILIPS 55PUS6804/12



Как заявляет производитель, чёткость картинки, естественная цветопередача создает эффект погружения и позволяет ощутить полную гамму эмоций. Оснащён технологией интерполяции изображения – Picture Performance Index, которая была специально создана для телевизоров PHILIPS. Трёхсторонняя подсветка Ambilight дополняет атмосферу фильма, музыкальной композиции или игры. Телевизор поддерживает форматы Dolby для звука и видео премиум-класса.

Управлять телевизором легко и быстро благодаря операционной системе SAPHI. Сейчас можно купить в Фокстрот за 19999 грн.

Телевизор LG 55UM7450PLA

Модель с искусственным интеллектом, что по факту означает – наличие функции распознавания разговорной речи и голосового управления. Как и положено, реалистичность изображения в формате 4К с высокой детализацией и яркими цветами обеспечивает IPS-экран с разрешением в четыре раза выше, чем у формата Full HD. Эта же деталь гарантирует широкий угол обзора: цвета отображаются почти со 100% точностью, даже с угла 60 градусов. Также доступен режим 4K Active HDR, благодаря чему каждый кадр оптимизируется, детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими.

Цена со скидкой – 20 999 грн.

Телевизор HISENSE 55Q8600UWG

Чистокровный Quantum – как о нём отзываются пользователи. И это действительно так: новый Hisense ULED TV делает просмотр кинематографичным. Воплощая все превосходство технологии ULED® Technology, он позволит насладиться реалистичным контентом с эффектом полного погружения.

Фирменная технология Quantum Dot подарит удивительную чистоту цвета и каждый сюжет оживет в самых реалистичных цветах и оттенках.

Технологии HDR 10+ и Dolby Vision HDR будут динамически повышать качество изображения, делая светлые сцены еще более яркими, а темные – глубокими и выразительными. За мощный объемный звук отвечает Dolby Atmos, который перенесет вас в самое сердце драматичных событий. Про этот телевизор можно долго рассказывать, но лучше иметь его у себя дома.

Финальная цена – 24 999 грн.

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