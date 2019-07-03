Профессиональный 4К UHD монитор BenQ PD3220U серии DesignVue

3 июля 2019, 11:15

Компания BenQ представила на рынке новый профессиональный монитор PD3220U для дизайнеров, фотографов и видеографов с разрешением 4К UHD.

Монитор PD3220U разработан специально для требовательных пользователей, которым важен большой экран, высокое разрешение и хорошая цветопередача. Монитор поддерживает цветовые профили DCI-P3 и Display P3, обеспечивая отличную передачу оттенков. PD3220U оснащен портом Thunderbolt 3 для быстрой передачи изображений в высоком качестве.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

· 100% sRGB, 95% цветового пространства P3, технология IPS

· Технология Thunderbolt 3 для подключения двух мониторов

· Поддержка HDR10

· 31.5”, 16:9, UHD 3840 x 2160

· Режимы для работы: M-Book, CAD/CAM , Темная комната, Анимация, DualView