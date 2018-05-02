Монитор BenQ SW240 для фотографов и специалистов творческих профессий

2 мая 2018, 11:45

Монитор BenQ SW240 является продолжением профессиональной серии мониторов для фотографов и специалистов, которые предъявляют повышенные требования к обработке изображения и цветопередаче.

24.1”монитор гарантирует точную цветопередачу и четкую детализацию благодаря 10-битной панели с 99% Adobe RGB. Он имеет 100% охват цветового пространства SRGB и воспроизводит широкий диапазон цветов. BenQ SW240 входит в модельный ряд мониторов AQCOLOR, которые предназначены для профессиональной и комфортной работы в таких сегментах, как графический дизайн, фотография и обработка видео. Каждый монитор группы AQCOLOR имеет индивидуальный современный функционал необходимый для каждого вида творческой работы. Компания BenQ пригласила эксперта по цвету, который стал возглавил команду разработчиков и принимал активное участие в Международном консорциуме по цвету ICC, члены которой определяют и реализовывают стандарты управления цветом.BenQ SW240 относится к устройствам серии Eye-Care, что означает наличие ряда функций, которые существенно снижают нагрузку на глаза во время продолжительного просмотра, уменьшая усталость и повышая производительность.КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:• 99% Adobe RGB, Технология IPS• Диагональ 24.1", разрешение 1920x1200• Аппаратная калибровка, ПО Palette Master Element• Дополнительный аксессуар: Защитный козырек (SH240)