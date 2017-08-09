Новый монитор BenQ PD2500Q - профессиональный монитор с разрешением 2К

9 августа 2017, 9:45

Дизайнеры и специалисты творческих профессий не готовы к компромиссам, когда речь идет о цветопередаче и точности изображения.

Монитор BenQ PD2500Q входит в серию мониторов BenQ для дизайнеров ,которая разработана для профессионалов. Каждый монитор этой серии гарантирует воспроизведение точного, реалистичного изображения, позволяя воплощать в реальность все творческие идеи.



Новый монитор BenQ PD2500Q имеет диагональ 25 дюймов и разрешение 2K (2560x1440), заводскую калибровку и 100% цветовой охват по Rec. 709 и sRGB и способен передавать изображение с точностью до самых мелких деталей. BenQ PD2500Q с IPS матрицей обеспечивает точную и реалистичную цветопередачу.



В помощь проектировщикам и дизайнерам BenQ PD2500Q имеет специальные творческие режимы: “CAD/CAM”, “Темная комната”, “Анимация”.



• Режим “CAD/CAM” способствует четкой прорисовке линий на экране монитора.

• Режим ”Темная комната” способствует четкому отображению деталей, подстраивая яркость и контрастность.

• Режим“Анимация” повышает яркость затемненных участков без засвечивания.



Монитор имеет продуманную эргономику и оснащен самыми популярными портами для подключения дополнительного оборудования, которое может понадобиться в работе. Еще одной особенностью модели являет возможность соединения BenQ PD2500Q по Display Port, а ультратонкие рамки монитора позволят создать безграничное изображение для максимального погружения в творческий процесс.



Монитор BenQ PD2500Q – это персональный инструмент для творчества.



Новинка BenQ PD2500Q в продаже в России с августа 2017 года.





