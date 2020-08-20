Новый 27 дюймовый профессиональный монитор для дизайнеров BenQ PD2705Q

20 августа 2020, 11:45

Монитор BenQ PD2705Q разработан для специалистов творческих профессий, для которых правильная цветопередача и четкая детализация изображения играют важную роль в работе.

Профессиональный монитор BenQ PD2705Q оснащен характеристиками, которые помогут реализовать творческий потенциал и получить более точные результаты работы: 100% цветовой охват sRGB и Rec. 709 позволяют достичь удивительной точности цвета Delta E ≤ 3. Поддержка инновационной технологии HDR для просмотра видео обеспечивает воспроизведение изображения повышенной яркости и контрастности.Порт USB-Cᵀᴹ гарантирует высокоскоростную передачу видео/аудио контента и подачу питания с помощью всего одного кабеля. Переключатель KVM позволяет воспроизводить контент с двух разных ПК на одном экране, что сэкономит место и повысит эффективность работы.Профессиональные мониторы для дизайнеров BenQ серии PD имеют подтвержденную сертификацию Pantone Validated - этогарантирует реалистичную и точную цветопередачу в любом творческом проекте.Если вам важна безупречная цветопередача, четкая детализация, глубина цвета и разнообразие оттенков - монитор PD2705Q станет для вас оптимальным выбором.