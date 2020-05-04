BenQ SW321C признан лучшим монитором для фотографов

4 мая 2020, 12:15

Монитор BenQ SW321C получил награду "Лучший профессиональный фотомонитор 2020" премии TIPA WORLD AWARDS 2020 в номинации лучшие аксессуары и решения для фотографов.

TIPA WORLD AWARDS одна из самых престижных международных наград в сфере фотографии и обработки изображений. Она присуждается от имени редакций 26 специализированных журналов из 14 стран мира.

"Новый BenQ PhotoVue SW321C отличается широким 4K разрешением и 32-дюймовым экраном, что делает его незаменимым для профессионалов в области фото- и видеосъемки. Точность цветопередачи обеспечивается 99% цветовым охватом Adobe RGB, 100% sRGB и 95% диапазоном DCI P3. Более того, специальные технологии BenQ Uniformity обеспечивают равномерную яркость и цветопередачу по всему экрану, а их уникальное программное обеспечение Paper Color Sync с панелью ART точно имитирует цвета фотопечати на экране" - комментирует TIPA.