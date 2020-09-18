Туристический проект Vodafone Find&Follow получил награду Telecom Awards 2020

18 сентября 2020, 13:15

В Одессе прошла пятая юбилейная церемония награждения компаний и персоналий телеком и медиа индустрий Украины – Telecom Awards 2020 в рамках ежегодной конференции Telecom Ukraine 2020.



По результатам голосования жюри, в которое вошли известные эксперты телекоммуникационного рынка, компания Vodafone Украина получила две награды телеком-премии:

• «Решение года для массового рынка» – победа в номинации за проект покрытия 4G в диапазоне 900 МГц, который Vodafone подал от имени троих участников рынка: Vodafone, Киевстар и lifecell;

• «Социальный проект года» – лауреат 2 степени за туристический проект Find & Follow.

Летом 2020 года Vodafone Украина начал масштабное строительство 4G сети в диапазоне 900 МГц. В целом сеть Vodafone 4G в этом диапазоне сегодня работает более чем 1600 населенных пунктах и охватывает более миллиона человек в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях. До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. Согласно лицензионным условиям, к середине 2022 должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.



Расширение 4G покрытия в сельской местности дало компании возможность совместно с региональными администрациями развивать собственный туристический проект Find & Follow, в частности новое направление Village Routes. Цель инициативы – развивать информационную инфраструктуру украинского села, чтобы улучшить его туристическую привлекательность и поддержать местный бизнес. Кроме того, Vodafone предлагает украинцам малолюдные безопасные путешествия в сельской местности, что является приемлемой альтернативой в условиях распространения COVID-19.



Сейчас маршруты Village Routes разработаны для Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Волынской областей. Они включают сельские усадьбы, развивающие зеленый туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Кроме подробного описания каждой локации, на странице маршрута туристы найдут контакты музеев, экскурсоводов или проводников, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию.