Vodafone и Reikartz Hotel Group договорились о партнерстве

16 апреля 2021, 9:45

Отныне все пользователи туристического сайта Find & Follow от Vodafone могут забронировать номер в отеле сети Reikarz со скидкой 10%. Для этого нужно воспользоваться промо-кодом «FindandFollow».



На главной странице ресурса Find&Follow размещена интерактивная карта сети отелей Reikarz, где можно выбрать отель и перейти непосредственно на его страницу для бронирования со скидкой. Кроме того, на страницах локаций городских (City Routes) и сельских (Village Routes) маршрутов добавлена возможность перейти к бронированию ближайшего отеля.

Напомним, что в 2015 году Vodafone запустил социальный проект Find & Follow. City Routes с целью создания цифровой инфраструктуры для развития туризма в Украине. City Routes – это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы сейчас есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



В июле 2020 года, в рамках туристического проекту Find & Follow, Vodafone представил новое направление для путешествий – Village Routes. Целью инициативы стала поддержка развития сельского туризма, местных общин и малого бизнеса, а также развитие цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине. Кроме того, направление Village Routes создано для того, чтобы предложить украинцам малолюдные безопасные путешествия сельской местностью в связи с распространением COVID-19.



Маршруты Village Routes рассчитаны на 1-3 дня, их также можно объединять в длинные туры. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные маршруты, посещение музеев, исторических памятников, дегустаций, живописных локаций и тому подобное. Предложения будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украины, так и для продвинутых туристов.



Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.



