Не только сакуры, или ТОП-5 особенных мест на Закарпатье

Выбор пользователей туристического проекта Vodafone – Find&Follow. Village Routes
Направление Village Routes туристического проекта Find&Follow от Vodafone было создано в июле 2020 года. Его цель – поддержка развития сельского туризма, местных общин и малого бизнеса, а также создание цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине. Кроме того, сельские туристические маршруты являются малолюдными и безопасными, что актуально в условиях распространения COVID-19.
Накануне летних отпусков мы подобрали пять интересных мест в Закарпатье, на которые стоит обратить внимание и включить в свой план путешествий по Украине:
1. Национальный природный парк «Ужанский» находится на границе трех государств – Украины, Польши и Словакии. Парк входит во всемирное наследие ЮНЕСКО «Буковые леса Карпат». На территории заповедника растут самые старые в Украине тысячелетние дубы, есть карстовые пещеры, место падения метеорита, минеральные источники и 522 вида животных, сохранены деревянные храмы в бойкивском и лемковском стилях.
2. Село десяти музеев Колочава входит в национальный природный комплекс «Синевир». Самым популярным музеем в Колочаве является музей архитектуры и быта «Старое село». Остальные 9 музеев также не менее интересные, поэтому советуем посетить каждый. Кроме музеев в Колочаве есть Школа овцеводства, где можно научиться выпасать овец, готовить брынзу и играть на трембите или сопилке.
3. Озирце или Дикое озеро – это высокогорный водоем, расположенный посреди елового леса в Межгорском районе. Здесь тихо и безлюдно. Озирце – это идеальное место, чтобы насладиться природой Карпат и сделать колоритные фото на поваленном в озеро дереве. На берегу озера есть беседка и скамейки. Неподалеку находится единственный в Европе Музей лесосплава.
4. Первая улиточная ферма на Закарпатье расположена в Нижнем селище Хустского района. Здесь предлагают попробовать улиток по-бургундски, по-дижонски и по-закарпатски. Рядом с фермой находится «Селыська сыроварня», где можно продегустировать и приобрести сыры, которые изготавливают по швейцарской технологии из молока местных коров.
5. Курорт Шаян находится в 18 км от города Хуст на склонах Виторлаг-Гутинского хребта. Шаян славится целебной минеральной водой, чистым воздухом и живописной природой. Здесь можно и нужно оставаться подольше. А в 12 км от Шаяна, в селе Велятино, есть скважина с уникальной термальной водой. Также в Велятино организуют сплав по реке Тиса и готовят на костре аутентичный суп – велятинскую дзямбу.
На сайте проекта Find&Follow представлено восемь уникальных маршрутов Закарпатьем. Кроме локаций, описанных выше, здесь можно найти и шафрановое поле, и самое богатое село в Украине, и спа-курорты, и лавандовые поля, а также церковь, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Перечень маршрутов Village Routes постоянно дополняется новыми направлениями во всех областях Украины, а сеть 4G (LTE 900 МГц) от Vodafone в сельской местности дает возможность находиться онлайн во время путешествий.
Про Find&Follow
Напомним, что в 2015 году Vodafone запустил социальный проект Find & Follow. City Routes с целью создания цифровой инфраструктуры для развития туризма в Украине. City Routes – это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы сейчас есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.
В июле 2020 года, в рамках туристического проекту Find & Follow, Vodafone представил новое направление для путешествий – Village Routes. Маршруты Village Routes рассчитаны на 1-3 дня, их также можно объединять в длинные туры. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные маршруты, посещение музеев, исторических памятников, дегустаций, живописных локаций и тому подобное. Предложения будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украины, так и для продвинутых туристов.
Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.
Все пользователи туристического сайта Find&Follow от Vodafone могут забронировать номер в любом отеле сети Reikarz со скидкой 10%. Для этого нужно воспользоваться промо-кодом «FindandFollow».
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