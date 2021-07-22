Киевская область первой в Украине создаст единую базу геопространственных данных

22 июля 2021, 10:45

Киевская область станет пилотной областью, где начнется работа над созданием уникальной базы геопространственных данных природных, исторических, культурных, бизнес-объектов.

Над ее разработкой будут работать эксперты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Киевской областной государственной администрации, телеком-оператора Vodafone Украина, Всеукраинской ассоциации общин, общественных организаций «Всеукраинская инициатива» и «Украинский горнолыжный клуб».

Партнеры задекларировали соответствующие намерения 20 июля во время подписания меморандума. Инициатива позволит эффективнее работать над развитием сельских территорий региона, в том числе, в сфере повышения их туристической привлекательности. Поэтому качественные пространственные данные будут способствовать продуктивному сотрудничеству в этом направлении между представителями центральной, областной и местной власти, а также общественного сектора и бизнеса.



«Киевщина первой в Украине начнет использовать геопространственное планирование в работе над комплексным развитием туризма. Это позволит нам создать новые туристические продукты, популяризировать нашу историческое и культурное наследие, сформировать положительный имидж агробрендов, а также вывести на новый уровень гастротуризм в регионе. Ожидаем, что использование цифровых технологий поможет нам быстрее развивать регион и, как следствие, увеличивать потоки туристов на территорию нашей области», – прокомментировала заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак по результатам встречи.

По словам Андрея Большакова, заместителя генерального директора Vodafone Украина, регион Центр: «С 2015 года Vodafone развивает туристическую цифровую инфраструктуру в Украине в рамках собственного социального проекта Find&Follow. С 2020 года параллельно со строительством 4G в диапазоне 900 МГц в сельской местности мы расширили проект направлением зеленого туризма – Village Routes. Сейчас цифровые туристические маршруты покрывают почти всю территорию Украины, в частности большое количество маршрутов разработаны именно для Киевской области совместно с Киевской областной администрацией. Мы готовы расширять направления сотрудничества и в дальнейшем способствовать развитию туристического потенциала Киевщины».