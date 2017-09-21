Vodafone открыл новый туристический QR-маршрут в Полтаве

21 сентября 2017, 9:45

20 сентября 2017 в рамках всеукраинского проекта Vodafone Smart Routes мобильный оператор Vodafone Украина совместно с Полтавским городским советом открыл новый туристический инновационный маршрут по QR-кодам «Время лечит раны».

Цель проекта – создать условия для развития туристической привлекательности и инфраструктуры украинских городов с помощью современных информационных технологий, в частности, услуги 3G интернета.

Новый туристический маршрут «Время лечит раны» расположен на Поле Полтавской битвы. Он включает 7 памятных мет, а именно: Музей истории Полтавской битвы, Памятник Петру I, Братская могила воинов московской армии, Часовня святых Петра и Павла, Сампсониевская церковь, Музей Полтавской битвы на Шведской Могиле и Ротонда памяти павших в Полтавской битве.

Маршруты проложены с помощью стрелок и специальных табличек с QR-кодами, символическими подковами и номерами локаций. Таблички с QR-кодами устанавливаются непосредственно возле достопримечательностей, стрелки указывают путь к следующей локации. Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета турист попадает на страницу с подробным описанием и фото ближайшего исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника.

К описанию памятников добавляются ссылки на подробную карту местности с указанием мест, где расположены другие QR-таблички.

Напомним, что первый интернет маршрут в Полтаве – «Тропа легенд» – появился на карте Vodafone Smart Routes в сентябре 2015 года. Осенью 2016 он был дополнен тремя новыми достопримечательностями – литературно-мемориальный музей В. Г. Короленко, Панаса Мирного и Котляревского. Сегодня «Тропа легенд» объединяет 23 наиболее интересные культурные и исторические достопримечательности города.



