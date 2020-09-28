Vodafone расширил карту самостоятельных туристических онлайн маршрутов

28 сентября 2020, 13:45

Совместно с Киевской областной государственной администрацией Vodafone создал и добавил на карту сельских туристических маршрутов Village Routes пять маршрутов по Киевщине.

Новые туристические направления добавлено в соответствии с развертыванием сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты.



«Создание тесного и эффективного сотрудничества между властью и бизнесом является залогом успешного развития региона. Украина активно движется к международным стандартам ведения бизнеса.

Активная социальная позиция бизнеса обеспечивает защиту интересов и прав потребителей, заботу об окружающей среде, благотворительность, взаимодействие с различными категориями населения. 8 сентября Киевская областная государственная администрация и ведущие операторы мобильной связи Украины подписали Меморандум о сотрудничестве и сейчас совместно с Vodafone Украина мы представляем первый совместный проект целью которого является продвижение туризма сельской местности», - отметил Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.



«Реагируя на ситуацию с туризмом в условиях эпидемии COVID-19, мы решили поставить во главу угла безопасность, малолюдный туризм, поддержку и развитие предпринимательской деятельности в сельской местности. Кроме того, именно сейчас в Украине идет очередная технологическая революция. Это революция цифрового равенства городов и сельских регионов - запуск 4G в селах. Поэтому мы смещаем фокус на привлечение путешественников к украинскому селу. Мы благодарны Киевской областной администрации за сотрудничество и приглашаем другие регионы приобщиться к наполнению и развитию проекта Find&Follow», - добавила генеральный директор Vodafone Украины Ольга Устинова.



Новые туристические маршруты простираются в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском, Володарском, Макаровском, Богуславской районах и в Чернобыльской зоне отчуждения. Среди достопримечательностей – Змиевы валы, страусиная ферма, винодельня и конный клуб, музеи украинского села, истории и известной писательницы и переводчицы Марко Вовчок. А впечатляющие пейзажи у Богуславского гранитного обнажения и с горы Тотоха оставят незабываемые воспоминания и много фото в смартфоне.



Особое внимание в маршрутах на Киевщине отведено путешествиям в Чернобыльскую зону отчуждения, ведь попасть в нее можно только получив пропуск через туроператора или Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Посещать зону можно только в сопровождении экскурсовода. На страницах маршрутов кроме описания локаций указанные правила посещения зоны отчуждения и необходимые контакты.



В общем маршруты Village Routes рассчитаны на 1-2 дня. Каждый маршрут содержит детальное описание локаций, контактную информацию, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию, проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. Предложения по турам будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для опытных туристов, которые ищут новых впечатлений. Подробнее – на сайте проекта https://findandfollow.com.ua.



Еженедельно перечень маршрутов в каждой из областей дополняется. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G (LTE 900 МГц) сети именно в сельской местности, крайне нуждающейся в помощи в развитии информационной инфраструктуры для улучшения туристической привлекательности региона и поддержки местного бизнеса.



Благодаря новому туристическому направлению Village Routes в рамках собственного проекта Find & Follow Vodafone предлагает украинцам малолюдные безопасные путешествия сельской местностью, что является приемлемой альтернативой в условиях распространения COVID-19.



Find & Follow



В 2015 году Vodafone запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены у культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find & Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий сельской местностью. Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.