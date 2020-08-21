Vodafone добавил Тернопольскую и Волынскую области в сеть онлайн маршрутов

21 августа 2020, 11:15

На карты сельских туристических маршрутов Village Routes от Vodafone появились Тернопольская и Волынская области, а также расширена сеть маршрутов на Закарпатье и Львовщине.

Новые туристические направления появляются на карте в соответствии с развертыванием сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты



Для ценителей экстрима оператор подготовил путешествия в пещеры Тернопольской области - – Млынки и Оптимистическую. Любителям горных походов и грибной охоты Village Routes предлагают посетить Славское. Окунуться в историю и культуру родной земли можно будет на Волыни, посетив музей истории сельского хозяйства и музей-усадьбу Леси Украинки. Кроме подробного описания каждой локации, на странице маршрута туристы найдут контакты музеев, экскурсоводов, проводников, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию.

Еженедельно перечень маршрутов в каждой из областей дополняется. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G (LTE 900 МГц) сети именно в сельской местности, которая крайне нуждается в помощи в развитии информационной инфраструктуры для улучшения туристической привлекательности региона и поддержки местного бизнеса.



Благодаря новому туристическому направлению Village Routes в рамках собственного проекта Find & Follow Vodafone предлагает украинцам малолюдные безопасные путешествия сельской местностью, что является приемлемой альтернативой в условиях распространения COVID-19.



В 2015 году Vodafone запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find & Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий по украинским селам. Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской, Львовской, Тернопольской и Волынской областей.