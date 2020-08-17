Vodafone расширил сеть онлайн маршрутов для зеленого туризма

17 августа 2020, 15:15

Vodafone расширил сеть Village Routes в рамках собственного туристического проекта Find & Follow.

Кроме Закарпатья новые онлайн маршруты для зеленого туризма появились во Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях. Именно в этих областях, следующими после Закарпатской, была запущена сеть 4G (LTE 900 МГц) с целью покрытия небольших населенных пунктов высокоскоростным мобильным интернетом.



Новые маршруты Village Routes рассчитаны на 1-2 дня. Каждый маршрут содержит детальное описание локаций, контактную информацию, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию, проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. Предложения по турам будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для опытных туристов, которые ищут новых впечатлений. Среди достопримечательностей туристических троп: древний город-крепость «Тустань», живописный водопад «Каменка», высокогорное озеро «Несамовите», окутанное жуткими легендами, и неповторимый Таракановский форт. Подробнее – на сайте проекта https://findandfollow.com.ua.



Перечень маршрутов в каждой из областей будет постоянно дополняться. Продолжается сотрудничество с экспертами проекта «Украина Инкогнита» по разработке уникальных маршрутов малоизвестными местами.



Открытие направления Village Routes направлено на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. Именно расширение 4G покрытия в областях дало Vodafone возможность запустить его совместно с региональными администрациями. Кроме того, оператор предлагает украинцам малолюдные безопасные путешествия по наиболее интересным украинским селам, что особенно актуально в связи с распространением COVID-19.



Find & Follow

В 2015 году Vodafone запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find & Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий по украинским селам.