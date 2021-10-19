Vodafone присоединился к проекту Президента Украины "Новое село"

19 октября 2021, 11:45

Программа «Новое село» Президента Украины призвана усилить устойчивость территориальных громад, приблизить государственные услуги к пользователям в громадах, что поможет охватить дополнительные потребности населения, повысить инвестиционную привлекательность территорий, стимулировать социально-экономическое развитие регионов Украины. С этой целью создаются центры нового формата, которые предоставляют перечень базовых административных и культурных услуг жителям ТГ.

Пилотный проект в Шульгинской территориальной громаде Луганской области начат в июне и реализован в течение трех месяцев. Пилотный проект комплексного здания предусматривает перечень таких сервисов: Центр предоставления административных услуг, Почтовое отделение, Аптечный пункт, Магазин продовольственных товаров, Магазин мобильной связи Vodafone, летний кинотеатр, сквер, детские площадки и первый в Украине Центр культурных услуг для общины, что и есть сельским клубом нового формата.



Vodafone Украина продолжает интенсивное строительство 4G сети и внедрение новых технологий на сети, предлагая абонентам услуги и сервисы нового уровня. В частности, 26 сентября Vodafone совместно с компанией Nokia провели успешное тестирование работы сети в принципиально новый способ и установили новый рекорд скорости 772 Мбит/с. Инженеры успешно провели агрегацию четырех несущих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2



В 2015 году Vodafone запустил социальный проект Find&Follow. City Routes с целью создания цифровой инфраструктуры для развития туризма в Украине. City Routes – это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены у культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические маршруты уже есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.

В июле 2020 года, в рамках туристического проекту Find&Follow, Vodafone представил новое направление для путешествий – Village Routes. Маршруты Village Routes рассчитаны на 1-3 дня, их можно объединять в длинные туры. Туристу предлагаются различные опции: пешеходные маршруты, посещение музеев, исторических памятников, дегустаций, живописных локаций и тому подобное. Предложения будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для продвинутых туристов.