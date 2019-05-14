Vodafone расширил 4G покрытие в 15 областях Украины

14 мая 2019, 10:15

Vodafone расширил 4G сеть в 15 областях Украины. Жители еще 60 городов и сел получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.

Новое 4G покрытие появилось в таких населенных пунктах Украины:

В Днепропетровской области: Мелиоративное.

В Киевской области: Мотовиловка, Крушинка, Великие Прицки, Вита-Почтовая, Вороньков, Гатное, Гуровщина, Гора, Студеники, Жукин, Рогозов, Рудницкое, Семиполки, Петрушки, Высшая Дубечня, Петровцы, Иванков, Старые Безрадичи, Цибли, Лишня, Переяславское, Мытница, Петропавловское, Мартусовка, Гребенки, Загальцы, Бузова, Дослидницкое, Ржищев.

В Николаевской области: Очаков.

В Черкасской области: Червоная Слобода, Лысянка.

В Ровненской области: Владимирец, Дубровица, Новая Любомирка.

В Ивано-Франковской области: Драгомирчаны, Вестовая.

В Полтавской области: Дудниково, Ромодан, Поповка.

В Харьковской области: Флоринка, Феськи.

В Сумской области: Порозок.

В Запорожской области: Матвеевка.

В Волынской области: Олыка.

Во Львовской области: Городок.

В Херсонской области: Коханы.

В Луганской области: Беловодск, Белокуракино.

В Донецкой области: Беленькое, Шабельковка, Былбасовка, Ровное, Мангуш, Покровское, Константинополь, Мелекино, Урзуф, Белосарайская Коса



География покрытия интернета четвертого поколения включает 24 области Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

