Vodafone расширил 4G покрытие в 15 областях Украины

Vodafone расширил 4G сеть в 15 областях Украины. Жители еще 60 городов и сел получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.
Новое 4G покрытие появилось в таких населенных пунктах Украины:
В Днепропетровской области: Мелиоративное.
В Киевской области: Мотовиловка, Крушинка, Великие Прицки, Вита-Почтовая, Вороньков, Гатное, Гуровщина, Гора, Студеники, Жукин, Рогозов, Рудницкое, Семиполки, Петрушки, Высшая Дубечня, Петровцы, Иванков, Старые Безрадичи, Цибли, Лишня, Переяславское, Мытница, Петропавловское, Мартусовка, Гребенки, Загальцы, Бузова, Дослидницкое, Ржищев.
В Николаевской области: Очаков.
В Черкасской области: Червоная Слобода, Лысянка.
В Ровненской области: Владимирец, Дубровица, Новая Любомирка.
В Ивано-Франковской области: Драгомирчаны, Вестовая.
В Полтавской области: Дудниково, Ромодан, Поповка.
В Харьковской области: Флоринка, Феськи.
В Сумской области: Порозок.
В Запорожской области: Матвеевка.
В Волынской области: Олыка.
Во Львовской области: Городок.
В Херсонской области: Коханы.
В Луганской области: Беловодск, Белокуракино.
В Донецкой области: Беленькое, Шабельковка, Былбасовка, Ровное, Мангуш, Покровское, Константинополь, Мелекино, Урзуф, Белосарайская Коса
География покрытия интернета четвертого поколения включает 24 области Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.