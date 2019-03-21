Vodafone расширил сеть – еще 75 городов и сел в 15 областях Украины с 4G

21 марта 2019, 10:15

Vodafone расширил 4G сеть в Украине, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету для жителей еще 75 городов, поселков и сел в 15 областях Украины.

4G покрытие появилось в:



В Херсонской области: Аскания-Нова, Музыковка, Озерное, Новоберислав, Приморское, Раздольное, Тавричанка, Тягинка, Широкая Балка, Кизомыс, Великая Александровка, Широкое;

В Одесской области: Рени, Ананьев, Арциз, Березовка, Болград, Захаровка, Курортное, Окны, Санжейка, Сарата, Татарбунары, Шабо и Ширяево;

В Кировоградской области: Великая Северинка, Знаменка, Песчаный Брод, Приютовка, Светловодск, Новая Прага и Новое;

В Киевской области: Тарасовка, Старое и Бобрица;

В Запорожской области: Конские Раздоры, Азовское, Преслав, Михайловка, Азовское и Нововасильевка;

В Харьковской области: Котляр, Новый Коротич, Хролы, Великий Бурлук, Песчаное, Шаровка, Чемужовка и Липковатовка;

В Ивано-Франковской области: Гошев и Угринов;

В Волынской обасти: Чаруков и Крупа;

В Николаевской области Южноукраинск, Арбузинка, Доманевка, Александровка и Рыбаковка;

В Полтавской области: Великие Сорочинцы, Оржица, Петровка, Засулье и Терешки;

В Сумской области: Шпилевка и Степановка;

В Черниговской области: Городня и Носовка;

В Винницкой области: Калиновка;

В Житомирской области: Довжик;

В Днепропетровской области: Богуслав, Алексеевка, Любимовка, Межирич, Приднепровское, Чаплино и Чумаки.



На сегодняшний день более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.