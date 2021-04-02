Благодаря внедрению 4G жители сел начали использовать вдвое больше интернета

2 апреля 2021, 9:45

Благодаря активному расширению 4G на частотах 900 МГц, жители маленьких и отдаленных сел получили доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар и за последний год начали использовать почти в 2 раза больше дата-трафика.

В среднем абоненты Киевстар в селах, где появился 4G на частотах 900 МГц, в феврале этого года использовали более 6400 Мб трафика - это на 95% больше, по сравнению с февралем 2020 года. По этому показателю они приблизились к жителям городов, которые используют в среднем более 6900 Мб, что свидетельствует о постепенном преодолении цифрового разрыва между городами и селами.

Чтобы это стало возможным, Киевстар установил наибольшее количество базовых станций с 4G - почти 15 000 - и инвестирует в модернизацию своей сети наибольше средств среди всех украинских телеком-операторов. Также компания выступила донором частот, чтобы и другие мобильные операторы могли расширять свою сеть в сельской местности.

Но кроме этого, Киевстар развивает целую экосистему онлайн-сервисов, чтобы доступ к важным услугам можно было получить независимо от места проживания. Это, например, консультации с врачами онлайн или получение профессиональной правовой помощи без физического посещения специалистов, только с использованием смартфона и мобильного интернета. Оператор помогает и старшему поколению освоить все преимущества современных технологий в серии бесплатных видеоуроков на платформе «Смартфон для родителей».

Расширение 4G-покрытие помогает сделать удаленную работу более комфортной, даже если вы живете за городом. Для этого Киевстар предлагает продукты для «удаленного офиса»: Microsoft Office 365, Виртуальную мобильную АТС, сервис электронного документооборота Star.Docs и многие другие.







