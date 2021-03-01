Киевстар увеличил покрытие 4G в 321 населенном пункте

1 марта 2021, 9:45

Возможность доступа к скоростному мобильному интернету получили 129 тысяч жителей небольших сел.

Киевстар увеличил покрытие 4G в 16 областях Украины. Для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных (LTE) на 113 базовых станциях. В результате доступ к возможностям 4G-связи получили жители 321 населенного пункта. Так в Донецкой области связь 4G доступна в селах Кириловка, Новокрасновка, Старогнатовка, Шевченко, в Луганской - Белогоровка, Врубовка, Камышеваха, Нововодяное, Свистуновка, Смоляниново, Стрельцовка, Тополевка, в Кировоградской - Варваровка, Грузское, Сазоновка, Красноселье, Могучее. В Харьковской области - Большая Рогозянка, Новая Александровка, Петровка, Пятницкое, Украинка, Филатово.

Увеличение территории покрытия 4G сети стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц, который обеспечивает больший радиус действия для базовых станций мобильной связи.

Киевстар – лидер по числу базовых станций мобильной связи в Украине. Связь 4G поддерживают более 14 тысяч базовых станций оператора, что дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для 87,4% населения Украины. Согласно планов оператора, до 2022 года возможность доступа к 4G должна быть у 90% населения.

Новые технологии мобильной связи предоставляют абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря перераспределению радиочастот диапазона 900МГц. Для этого Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц с другими участниками рынка. Это позволило мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот, что необходимо для предоставления услуг скоростной мобильной передачи данных.