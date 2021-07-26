В первом полугодии 1,2 млн украинцев впервые получили доступ к 4G от Киевстар

26 июля 2021, 9:15

За первые 6 месяцев 2021 года Киевстар запустил 4G в 2634 населенных пунктах, где проживает примерно 1,2 миллиона человек. Всего же до конца года мобильный оператор планирует обеспечить скоростным интернетом не менее 89% всего населения Украины.

«Построить наибольшее покрытие 4G – приоритет номер один для Киевстар. Поэтому мы активно инвестируем в сеть и только с начала года установили почти 3000 новых базовых станций с 4G. Мы гордимся этим результатом, но не сбавляем темпы. Ведь скоростной интернет Киевстар для многих – единственный способ быть онлайн: учиться, работать, отдаленно получать консультации врачей и т.д.», – рассказал Михаил Миколюк, руководитель регионального маркетинга компании Киевстар.

Благодаря тому, что в июле прошлого года Киевстар начал использовать частоты 900 МГц для расширения 4G-сети – удалось значительно увеличить покрытие именно в сельской местности. В первую очередь в небольших селах, где живет 2 тысяч жителей или даже меньше. Уже сейчас примерно 12 млн жителей сел имеют доступ к 4G, а в городах – 22 млн человек.

Интересно, что по сравнению со средними темпами строительства 4G в странах ЕС, Киевстар строит свою сеть примерно на 2 года быстрее. Если в ЕС надо было в среднем 5 лет, чтобы обеспечить 85% покрытия населения, то Киевстар достиг этого показателя менее чем за 3 года. Этому способствовало то, что все основные технологии и решения уже были отработаны на момент, когда в Украине начали разворачивать сети четвертого поколения. К тому же в Украине необходимо было уменьшать технологический разрыв с другими странами в кратчайшие сроки.

Всего же 4G-сеть Киевстар сегодня работает в более чем 15 тысячи городов и сел Украины. А до конца года Киевстар планирует увеличить их общее количество до 16 тыс. Проверить, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта скоростной мобильный интернет можно благодаря простым кодам: *245*4# для проверки SIM-карты, *245*5# – для смартфона. А заменить старую SIM на новую с 4G можно бесплатно в фирменных магазинах оператора.