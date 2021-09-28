Vodafone разогнал сеть до рекордно высокой скорости 772 Мбит/с

28 сентября 2021, 13:45

Vodafone побил собственный рекорд скорости. 26 сентября Vodafone совместно с компанией Nokia провели успешное тестирование работы сети принципиально новым способом.

Инженеры успешно осуществили агрегацию четырех несущих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2.



Результатом эксперимента стал новый рекорд скорости – на коммерческой базовой станции, расположенной на технологической площадке оператора, удалось получить пиковую скорость 772 Мбит/с.



Проведенное тестирование показало, что потенциал технологии LTE не только в освоении новых диапазонов частот, но и в использовании уже имеющихся частотных ресурсов мобильных операторов.



Vodafone Украина продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети, предлагая абонентам услуги и сервисы нового уровня. В мае этого года Vodаfone уже установил рекорд скорости, разогнав сеть 4G до 733 Мбит/с с применением оборудования Nokia Airscale. Линейка Nokia Airscale обеспечит компании Vodаfone Украина полную свободу действий по запуску сервисов на базе любых разрешенных (2G, 3G, 4G) и будущих технологий (5G).