Vodafone ускорил 4G на Буковине

3 июня 2020, 11:15

Vodafone продолжает наращивать емкость сети 4G. В Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот.

Освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 до полосы в 15МГц (с 10 МГц).

В результате, скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом, несмотря на сложные условия работы на карантине, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках.Во время карантина Vodafone интенсивно строил сеть и внедрял новые технологии. Компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию решение на оборудовании последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря решению LTE1800 4x4 MIMO + LTE2600 4x4 MIMO Carrier Aggregation еще один город (после Киева), достиг рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек с на частотах 1800 та 2600 МГц.В столице Vodafone успешно завершил тестирование AirScale trial на сети 4G. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек. AirScale – это оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G.В Харьковской области спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. Динамическое расширение спектра стало возможным благодаря технологии CloudAIR. В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях и городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины.