Vodafone запустил 4G в Черновцах в диапазоне 1,8 ГГц

10 июля 2018, 10:15

Vodafone Украина запустил в Черновцах 4G в диапазоне 1,8 ГГц.

Это позволило значительно расширить покрытие в городе – теперь 4G доступен во всех районах Черновцов.

Ранее мобильный интернет четвертого поколения связи был доступен в городе в диапазоне 2,6 ГГц в местах наибольшего скопления интернет пользователей.

Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. C 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц в порядка 50 населенных пунктах в следующих областях страны: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская и Черновицкая.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.