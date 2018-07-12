Vodafone запустил 4G в Луцке и Чернигове в диапазоне 1,8 ГГц

12 июля 2018, 9:45

Vodafone Украина 11 июля запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в двух областных центрах на севере Украины: в Луцке и Чернигове.

Существенное увеличение зоны покрытия 4G почувствуют клиенты Vodafone в Луцке, где мобильный интернет четвертого поколения связи был доступен до сегодняшнего дня в диапазоне 2,6 ГГц в наиболее оживленных местах города. Черниговские интернет-пользователи, которым до сих пор была доступна только 3G сеть, теперь смогут оценить разницу в скорости и комфорте использования интернета четвертого поколения.

Всего на сегодняшний день Vodafone обеспечил широкое покрытие 4G в более 50 населенных пунктах в 15 областях Украины: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская и Черниговская.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.











