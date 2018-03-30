Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 2,6 ГГц

30 марта 2018, 10:45

Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первые в эфире – Киев, Харьков, Днепр, Львов и Одесса. Всего в ближайшее время 4G заработает в 28 украинских городах.

Это первый этап строительства сети в данном диапазоне. В первую очередь 4G появляется в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. Пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения можно в городах:

Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск, Паляница, Яремче (Ивано-Франковская обл.);

Ужгород, Мукачево (Закарпатская обл.)

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Одесса, Лиманка (Одесская обл.);

Херсон.

«Это только начало, первый этап строительства 4G. Сегодня мы запустили сеть в 20 городах, всего же, до старта 4G на частоте 1,8 ГГц летом, планируем поставить около 500 базовых станций в 2,6 ГГц по всей стране. Спектр 2,6 ГГц предназначен для увеличения емкости сети и дает возможность обслуживать одновременно большое количество пользователей. Поэтому мы начали включать 4G в хот-спотах – «горячих точках», где большая нагрузка на 3G-сеть. Изменения сразу будут ощутимы абонентами: в крупных городах не будет падать скорость в местах скопления большого числа пользователей. Это, как правило, центральные части городов, студенческие кампусы», – комментирует событие Евгений Фрунза, технический директор Vodafone УкраинаОператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 г. С запуском 4G абоненты Vodafone смогут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться в соответствии с этапами развития сети 4G.

К запуску 4G сети Vodafone Украина запустил серию образовательной инфографики о технологиях в Украине. Первый ее выпуск опубликован на сайте Тек Тудей.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Бесплатно заменить карту на USIM можно в одном из магазинов Vodafone. Еще с ноября 2016 г. компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G.