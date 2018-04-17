Абоненты Киевстар использовали 170 ТБ 4G-трафика

17 апреля 2018, 10:45

За первую неделю с момента запуска 4G в диапазоне 2600 МГц новой технологией активно пользовались дата-юзеры в Киеве, Одессе и Львове. Днепр и Харьков пока отстают.

06 апреля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах как: Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

За неделю работы 4G от Киевстар абоненты по всей стране использовали 170 ТБ дата-трафика. Это сравнимо с 22 годами просмотра видео с разрешением 720р или с прослушиванием аудио в высоком качестве на протяжении 175 лет.

Наиболее активные пользователи 4G были в Киеве – на их долю приходится почти 72 ТБ. На втором месте – Львов, за ним – Одесса и Харьков. А вот в Днепре за неделю использовали всего 17,3 ТБ.

«Меня приятно удивили результаты в Виннице и Хмельницком – в этих городах абоненты использовали 13,5ТБ 4G. Это только начало – с июля, когда состоится запуск новой технологии в диапазоне 1800 МГц, объемы дата-трафика вырастут очень существенно», - говорит Петр Чернышов, Президент Киевстар и СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.



4G предоставляется без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам всем абонентам Киевстар, чья USIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Напомним, 12 апреля Киевстар получил лицензии на право запускать мобильный интернет 4G в Украине в диапазоне 1800 МГц. Лидер телеком-рынка Украины с базой в 26,5 млн абонентов, приобрел на аукционах больше всего частотного спектра для развития 4G связи: в 2600-м диапазоне – 30 МГц, в 1800 диапазоне – 70 МГц. Киевстар заплатил за весь спектр и конверсию почти 4 млрд грн, без учета затрат на оборудование.





