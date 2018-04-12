Киевстар получил лицензии на 4G в диапазоне 1800 МГц

12 апреля 2018, 13:15

12 апреля Киевстар получил все лицензии на право запускать мобильный интернет 4G в Украине.

Лидер телеком-рынка Украины с базой в 26,5 млн абонентов, приобрел на аукционах больше всего частотного спектра для развития 4G связи: в 2600-м диапазоне – 30 МГц, в 1800 диапазоне – 70 МГц. Киевстар заплатил за весь спектр и конверсию почти 4 млрд грн, без учета затрат на оборудование.

Инвестиции в спектр крайне важны – от количества частот зависит пропускная способность сети и, соответственно, качество связи. Для эффективного использования спектра и обеспечения наибольшего количества абонентов доступом к современным технологиям, Киевстар установил максимальное количество базовых станций в диапазоне 2600 МГц*. 512 базовых станций, расположены в местах максимальной нагрузки на сеть в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

«Мы инвестировали почти 4 млрд грн в запуск 4G, без учета затрат на развитие сети – больше конкурентов – понимая, что доступ к новым технологиям должен быть у каждого абонента Киевстар. Мы ждем возможности запустить мобильный интернет четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц, чтобы обеспечить сплошное покрытие 4G», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

Запуск 4G на частотах 1800 МГц состоится не раньше июля. Во-первых, это условие выдачи лицензий, во-вторых, все три оператора должны провести рефарминг – обмен частотами. Технические работы проводятся синхронно тремя игроками в ночное время, чтобы абоненты не почувствовали даже незначительного ухудшения связи. Благодаря рефармингу все три оператора мобильной связи Украины получат непрерывные полосы радиочастот, что даст им возможность предоставлять абонентам более качественный и скоростной мобильный интернет 4G.

4G предоставляется без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам всем абонентам Киевстар, чья USIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

