Vodafone выиграл лицензию на 4G в диапазоне 1800 МГц

7 марта 2018, 11:15

Vodafone Украина признан обладателем 5 лота по результату торгов в рамках тендера на получение 4G лицензий в диапазонах радиочастот 1780-1785/1875-1880 МГц. Стоимость лицензии составила 742 млн грн.

«Мы полностью реализовали свои задачи на сегодняшнем аукционе – мы получили отличный ресурс, необходимый для оказания 4G услуг достойного качества. Вместе с тем, инвестиции в бюджет Украины не заканчиваются покупкой лицензий. За последние три года мы инвестировали рекордную на рынке сумму в инфраструктуру страны и готовы удерживать этот уровень, вкладывая средства в лучшую в Украине 4G сеть, а также развивать новые для страны услуги, такие как Интернет вещей, внедрять концепцию «умных» и безопасных городов», – комментирует результаты тендера Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Ранее, 31 января 2018 г., Vodafone Украина победил в торгах по радиочастотам в полосах 2510-2520/2630-2640 МГц. Стоимость этой лицензии составила 631 млн грн.

Первые запуски 4G запланированы в диапазоне 2,6 ГГц в крупных городах после получения лицензии в конце марта – начале апреля. Ковровое покрытие оператор сможет развернуть в июле после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия и проведения рефарминга частот.

