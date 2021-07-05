Vodafone ускорил 4G в Тернопольской и Хмельницкой областях

5 июля 2021, 11:15

Vodafone продолжает наращивать емкость сети 4G. В частности, в Хмельницкой и Тернопольской областях технические специалисты компании провели расширение сети LTE1800 к полосе 20 МГц (с 15 МГц).

Это позволило увеличить скорость передачи данных для клиентов оператора.

В результате скорость мобильного интернета в этих областях выросла на 70-80%. Так, средняя клиентская скорость и передача данных в Хмельницкой области выросла с 17 до 28 Мбит/сек, а в Тернопольской, соответственно, с 19 до 33 Мбит/с.

Напомним, что уже два независимых исследования международных компаний, опубликованные в 2021 году, подтвердили лидерство Vodafone в Украине по скорости мобильного интернета.