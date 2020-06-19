19 июня 2020, 10:45

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали рефарминг спектра 900 МГц

Использование «низких» радиочастот обеспечит мобильным операторам возможность внедрять связь 4G по всей стране, в том числе в населенных пунктах с количеством населения от 2000 человек, сельской местности и на автодорогах.



В соответствии с Указом Президента Украины № 497 от 08 июля 2019 года «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету” и утвержденной НКРСИ “Дорожной карты мероприятий по рефармингу”, 19 июня 2020 года телеком операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами диапазона 900 МГц. В результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи.



Уже летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в восьми Западных областях Украины, первой из которых стала Закарпатская. В дальнейшем мероприятия по рефармингу будут охватывать другие регионы Украины, и до конца 2020 года полностью завершатся. Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключать на короткое время и перезагружать свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при самой низкой нагрузке на сети, что позволит минимизировать возможное снижение качества связи.



Напомним, что современная LTE технология предоставляет абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости, получать более стабильное и качественное интернет-соединение на всей территории Украины. В соответствии с условиями новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G покрытием 90% населения страны, в том числе населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру, и др. Благодаря этому каждый гражданин Украины, не зависимо от своего местоположения, сможет полноценно пользоваться всеми преимуществами цифрового мира.



Рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГц стал возможным благодаря общей работе ведущих операторов мобильной связи Украины, специалистов НКРСИ, Министерства цифровой трансформации Украины, ассоциации ТЕЛАС, других профильных ассоциаций и государственных органов.

