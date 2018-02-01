Vodafone выиграл лицензию на 4G

1 февраля 2018, 13:15

Vodafone Украина признан обладателем 6 и 7 лотов по результату торгов в рамках тендера на получение 4G лицензий в полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц.

Стоимость лицензии составила 631 млн грн.

Нашей стратегической задачей было получить крайний, наиболее «чистый» диапазон, который не конфликтует с другими пользователями, в том числе, военными. Мы довольны результатами торгов – мы получили сплошную полосу в 10 МГц, которой нам будет достаточно для обеспечения емкости и беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах, включая Запорожье и Житомир, по которым есть ограничения в других лотах», – комментирует результаты торгов генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Технически оператор готов к запуску сети в этом диапазоне, после получения лицензии в конце марта – начале апреля запланированы первые запуски 4G, которые начнутся в крупных городах. Полноценное покрытие оператор сможет развернуть в июле, после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия.



