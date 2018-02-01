Киевстар предложил наивысшую цену за лоты №3,4,5 в 4G-аукционе

1 февраля 2018, 13:45

31 января 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провела тендер по семи лотам на право получения лицензии для внедрения мобильной связи четвертого поколения в полосах радиочастот 2600 МГц.

В результате открытых торгов «с голоса» Киевстар предложил наивысшую цену за лоты №№3,4,5, дающие право на использование радиочастот в диапазонах 2530-2535/2650-2655 МГц, 2525-2530/2645-2650 МГц и 2520-2525/2640-2645 МГц соответственно. За данные лоты компания предложила 916 301 954 гривен. Плата за конверсию не включена.



«Я доволен результатом аукциона. Киевстар, как лидер рынка, нуждается в самом большом количестве частот, чтобы обеспечить качественным сервисом и самой быстрой скоростью передачи данных более 26 млн клиентов. Поэтому, как и планировали, мы приобрели три лота обеспечивающих сплошную полосу спектра 2х15 МГц, что даёт возможность предоставления услуг на максимально возможной скорости, понимая, что рынок телекома очень быстро развивается, и нам скоро понадобятся дополнительные частоты для полноценного запуска IoTпродуктов, развития Mobile ID и других сервисов. Аукцион получился конкурентным, что подчеркивает хорошую подготовку регулятора и заинтересованность рынка», - прокомментировал результаты аукциона Петр Чернышов, президент Киевстар.

Еще в 2017 году компания начала устанавливать на действующих базовых станциях дополнительное оборудование для услуг 4G связи. Более 500 базовых станций Киевстар на территории крупнейших городов Украины, морских курортах, в пунктах пересечения государственной границы уже сейчас готовы для запуска 4G в диапазоне 2600 МГц. В 2018 году оператор планирует установить еще 600 базовых станций для расширения покрытия и емкости сети. Киевстар будет строить сеть, которая позволит компании оставаться лидером по качеству связи и услуг.

Согласно условиям тендера, в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона, НКРСИ официально объявит победителей тендера на своем сайте. В следующие 30 календарных дней телеком-операторы обязаны внести полную сумму стоимости лицензий. Начать предоставление услуг связи 4G в одном из регионов они обязаны в срок не позднее 6 месяцев после получения лицензии, а развернуть сеть во всех областных центрах – не позднее 54 месяцев с момента получения лицензии.

Киевстар приложит все усилия для обеспечения высочайшего качества связи и предоставления абонентам привлекательных тарифных планов.

Напомним, проверить готовность к 4G абоненты могут с помощью простых USSD-кодов. Чтобы узнать, будет ли работать SIM-карта в сети 4G надо набрать код *245*4# вызов; поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов. Абоненты могут бесплатно заменить свою SIM-карту на USI, которая поддерживает стандарт 4G в фирменных магазинах Киевстар. Кроме того, в магазинах компании абоненты могут приобрести 4G-смартфоны.



