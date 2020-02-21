21 февраля 2020, 15:45

"Киевстар" получает разрешение регулятора на внедрение LTE-900

21 февраля НКРСИ рассмотрела заявку Киевстар и приняла положительное решение о выдаче компании новой, технологически нейтральной лицензии с возможностью использования частот 900 МГц для связи 4G



«Для того, чтобы все телеком операторы смогли запустить 4G на частотах 900 МГц, Киевстар добровольно передал государству часть своего спектра в этом диапазоне. Надеемся, что уже скоро мобильный интернет нового поколения появится даже в малых и отдаленных населенных пунктах», - прокомментировал президент Киевстар Александр Комаров.



Киевстар подал телеком регулятору заявку о досрочном внедрении радиотехнологии LTE (4G) 18 февраля 2020 года. Как считает Комаров, «возможность использовать частоты 900 МГц для развития LTE открывает новые перспективы для телеком рынка. Ведь у базовых станций этого диапазона большая дальность действия, по сравнению с диапазонами 1800 и 2600 МГц, что охватить связью 4G большую территорию».



На сегодня Киевстар предоставляет услуги 4G на частотах 2600 и 1800 МГц на территории, где проживает свыше 75% населения страны. Компания ожидает, что уже в марте сможет получить лицензию для развития LTE-900.



Напомним, что уже второй раз в своей истории Киевстар добровольно делится пролицензированным радиоспектром с другими телеком операторами. Ранее компания согласилась вернуть государству часть частот в диапазоне 1800 Мгц, что позволило провести тендер и выдать лицензии на развитие 4G -связи в этой радиополосе.



В соответствии с требованиями НКРСИ, мобильные операторы, которые получат новые лицензии на развитие 4G на частотах 900 МГц, с 01 июля начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первой из областей – Закарпатской. До конца ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях Украины. В последующие годы география покрытия 4G сетей будет расширяться.



Согласно исследованиям зарубежных аналитиков, «Киевстар» – лидер по средней скорости мобильного интернета в Украине. Услугами мобильной передачи данных Киевстар пользуется свыше 16 миллионов абонентов, а объемы потребления дата-трафика за год выросли на 50%.

Услугами мобильной передачи данных Киевстар пользуется свыше 16 миллионов абонентов, а объемы потребления дата-трафика в 2019 году выросли, по сравнению с 2018 годом, на 54% - до 4263 Мб на абонента.



С 2015 года Киевстар вложил свыше 25 млрд грн в инфраструктуру 3G и 4G сетей. Развитие скоростного мобильного интернета остается ключевым приоритетом Киевстар.

