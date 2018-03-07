Киевстар купит больше всех частот в диапазоне 1800 МГц в результате 4G-аукциона

7 марта 2018, 10:45

06 марта 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провела тендер по шести лотам на право получения лицензии для внедрения мобильной связи четвертого поколения в полосах радиочастот 1800 МГц.

В результате открытых торгов «с голоса» Киевстар предложил наивысшую цену за лоты №4 и №6, дающие право на использование радиочастот в диапазонах 1770-1775/1865-1870 МГц и 1775-1780/1870-1875 МГц. За данные лоты компания предложила 1 млрд 512 млн гривен.

Ранее НКРСИ внес предложение, чтобы все операторы сдали государству частоты в спектре 1800 МГц, которые использовались только для 2G. После сдачи частот, они были перераспределены по-новому и выделены для технологий 2G и 4G. Согласно правилам тендера, для обеспечения непрерывности предоставления услуг абонентам, Киевстар, по праву первого выкупа, приобрел лот №2 за 1 млрд 325 млн гривен. Данная цена была определена Постановлением КМУ.

Поскольку Киевстар был донором частот и добровольно сдал почти 74 МГц частот государству, покупая взамен 70 МГц, другие операторы выплатят компании компенсацию в сумме 44 886 398,11 грн.

«Я доволен результатом аукциона. Мы приобретаем больше всего спектра в диапазоне 1800 МГц. Это именно то количество частот для запуска 4G по всей Украине, которое необходимо лидеру рынка с крупнейшей абонентской базой в 26,5 млн. Наша сеть была, есть и будет самой лучшей, а абоненты смогут пользоваться максимально возможной скоростью передачи данных с 4G от Киевстар», - прокомментировал результаты аукциона Петр Чернышов, президент Киевстар.

Компания уже оплатила лицензии на право запускать 4G в диапазоне 2600 МГц. Использование обоих диапазонов – 1800-го и 2600-го – позволит начать устранять в Украине цифровой разрыв и обеспечить высококачественное 4G-покрытие в большинстве населённых пунктов страны.

Согласно условиям тендера, в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона, НКРСИ официально объявит победителей тендера на своем сайте. В следующие 30 календарных дней телеком-операторы обязаны внести полную сумму стоимости лицензий. Начать предоставление услуг связи 4G во всех областных центрах Украины они обязаны в срок не позднее 12 месяцев после получения лицензии, но не ранее 1 июля 2018 года, а развернуть сеть во всех населенных пунктах с населением более 10 000 человек – не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии. Киевстар приложит все усилия, чтобы обеспечить высокое качество связи и предоставить абонентам инновационные тарифы.

Напомним, проверить готовность к 4G абоненты могут с помощью простых USSD-кодов. Чтобы узнать, будет ли работать SIM-карта в сети 4G надо набрать код *245*4# вызов; поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов. Абоненты могут бесплатно заменить свою SIM-карту на USIM, которая поддерживает стандарт 4G в фирменных магазинах Киевстар. Кроме того, в магазинах компании абоненты могут приобрести 4G-смартфоны.