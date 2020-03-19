Киевстар уплатил за лицензию на LTE 900 свыше 260 млн грн

19 марта 2020, 10:15

18 марта 2020 НКРСИ объявил о выдаче Киевстар лицензии на частоты для развития связи 4G в диапазоне 900 МГц.

Киевстар приступает к техническим работам для запуска скоростного мобильного интернета в самых отдаленных уголках Украины.



«Киевстар проявил конструктивную позицию, и вернул государству часть своего радио спектра в полосе 900 МГц, которой пользовался на законных основаниях. Благодаря этому все операторы, заинтересованные в развитии 4G на «низких» частотах, смогли получить достаточно радио спектра, чтобы строить и развивать связь нового поколения» - прокомментировал выдачу Киевстар новой лицензии Александр Комаров, президент компании.



Реализация проекта стала возможной благодаря конструктивной позиции Кабинета Министров, Правительства, национального телеком регулятора и операторов мобильной связи Украины. Общая сумма инвестиций Киевстар в лицензию LTE 900 свыше 260 млн грн. Кроме того, в ближайшие годы Киевстар планирует инвестировать несколько миллиардов гривен в развитие связи 4G на частотах 900 МГц. Компания рассчитывает, что технические работы начнутся уже в апреле 2020.



«Надеюсь, что все стороны, участвующие в рефарминге, будут придерживаться договоренностей относительно высвобождения частот и установления, где это необходимо, защитных фильтров для базовых станций для устранения интерференции. Со своей стороны Киевстар полностью придерживается своих обязательств по проекту, и готов действовать максимально конструктивно, чтобы обеспечить украинцев скоростным мобильным интернетом везде, где это необходимо», - дополнил Александр Комаров.



Напомним, что Киевстар предоставляет услуги 4G на частотах 1800 МГц и 2600 МГц. Оператор уже обеспечил доступ до новой мобильной технологии почти в 10 тысячах населенных пунктов Украины. Возможностями технологии LTE уже воспользовалось 10 миллионов абонентов компании. Благодаря получению лицензии на 4G в диапазоне 900 МГц компания планирует увеличить территорию действия новой мобильной технологии, поскольку базовые станции, которые работают в «низком» диапазоне частот обладают существенно большим радиусом действия, что позволит охватить высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты в сельской местности и автодороги страны.



С 2015 года Киевстар инвестировал в развитие в Украине новых стандартов мобильной связи свыше 25 млрд грн.