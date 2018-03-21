Сеть Vodafone готова к запуску 4G в диапазоне 2.6 ГГц

21 марта 2018, 14:15

Сеть Vodafone Украина технически готова к запуску скоростного 4G интернета в диапазоне 2.6 ГГц в крупных городах.

Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта 2018 г. Дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.

«Наша сеть технически абсолютно готова к запуску, ждем только разрешения на включение базовых станций в ближайшее время, – комментирует Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина, – 4G начнем включать в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, в местах наибольшего скопления абонентов-потребителей мобильного интернета. А «ковровое» покрытие ждите в июле: после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц».

С запуском 4G абоненты Vodafone смогут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться в соответствии с этапами развития сети 4G.

К началу запусков 4G сети Vodafone Украина запустил серию образовательной инфографики о технологиях в Украине. Первый ее выпуск опубликован на сайте Тек Тудей.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Бесплатно заменить карту на USIM можно в одном из магазинов Vodafone, перечень адресов доступен по ссылке. Еще с ноября 2016 г. компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G.

