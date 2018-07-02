Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц

2 июля 2018, 12:45

Vodafone Украина 1 июля в 00:01 приступил к запуску сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц.

За первые часы работы 4G в новом покрытии клиенты Vodafone загрузили в два раза больше трафика, чем обычно в ночные часы.

Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов в следующих областях:

Киевская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Запорожская;

Одесская;

Николаевская;

Полтавская;

Сумская;

Кировоградская;

Херсонская.

30 марта Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц. С момента этого старта интернетом четвертого поколения уже воспользовались более 1,5 миллиона клиентов Vodafone Украина.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.