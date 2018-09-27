4G покрытие Vodafone появилось в Константиновке и Каменском

27 сентября 2018, 13:15

Vodafone расширил 4G сеть в диапазоне 1,8 Ггц. 4G покрытие появилось в Константиновке Донецкой области и Каменском Днепропетровской области, а также в населенных пунктах на юге Украины и в западных областях:

Херсонская область: Каховка и Новая Каховка;

Николаевская область: Березанка, Харчатовка, Михайловка, Галицыново, Ингулка, Шевченково;

Ивано-Франковская область: Тысменица, Криховцы, Загвоздье, Пийло;

Черновицкая область: Великий Кучуров, Тарасовцы

На сегодняшний день уже 15 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.