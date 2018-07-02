Киевстар расширил покрытие 4G в Киеве в диапазоне 1800 МГц

2 июля 2018, 12:15

01 июля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар в диапазоне 1800 МГц запустился в Киеве. Теперь покрытие стало шире – радиус действия 1800-х частот в несколько раз больше чем 2600-х.

4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

«Мы очень признательны Президенту, Премьер-Министру, Регулятору, депутатам, которые дали операторам возможность запускать в Украине новые технологии. Цифровой разрыв обязательно будет преодолен общими усилиями, и это самое главное», – отметил Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.



Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались 4G в диапазоне 2600 МГц с момента запуска в апреле, превысило 1 млн. Потребление трафика мобильного интернета четвертого поколения превысило 2400 ТБ – их хватит на 190 лет просмотра видео в высоком качестве или на 2469 лет прослушивания музыкальных треков.







