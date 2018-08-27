Киевстар запустил 4G на частотах 1800 МГц в Днепре

27 августа 2018, 11:15

23 августа 2018 года Киевстар подключил к высокоскоростному интернету 4G/LTE Днепр и 36 населенных пунктов области.

Теперь еще 1,1 млн жителей Украины получили доступ к новым мобильным технологиям.

Связь 4G в диапазоне 1800 МГц появилась в городе Днепр, а также десятках поселков области, на территории с населением 1,1 млн жителей. На сегодня сеть 4G Киевстар охватывает 2430 населенных пунктов Украины, где проживает 15 млн человек.

Теперь жители г. Днепр и области могут получать новые преимущества мобильного интернета, ведь средняя скорость в сети 4G выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д

Напомним, что Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.







